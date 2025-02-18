Произошла крупная утечка данных: 2,7 млрд записей с данными смартфонов и Wi-Fi

Утечка затронула данные о Wi-Fi-сетях (SSID и пароли), IP-адреса, электронную почту, а также сведения о смартфонах, включая тип операционной системы (iOS или Android). Это позволяет злоумышленникам получить доступ к устройствам и сетям пользователей, отслеживать коммуникации и проводить фишинговые атаки. Особую опасность представляют атаки типа «человек посередине», когда хакеры могут незаметно перехватывать и изменять данные между пользователем и устройством.

Mars Hydro предлагает мобильное приложение для управления своими устройствами, доступное в App Store и Google Play. Несмотря на заявление в политике конфиденциальности о том, что приложение не собирает пользовательские данные, эксперты предполагают, что утечка могла произойти через IoT-устройства, которые передавали информацию в незащищенную базу.

Пока нет подтверждений, что украденные данные уже используются в преступных целях. Однако риски остаются высокими: злоумышленники могут применять полученные сведения для взлома аккаунтов, кражи финансовой информации или промышленного шпионажа. Пользователям рекомендуют сменить пароли от Wi-Fi и аккаунтов, связанных с сервисами Mars Hydro, а также внимательно проверять подозрительные сообщения.