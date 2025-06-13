Производитель аэротакси Archer привлек $850 млн после указов Трампа

Опубликовано 13 июня 2025, 13:281 мин.
Производитель аэротакси Archer привлек $850 млн после указов ТрампаИнвестиции связаны с поддержкой электрических воздушных такси
Компания Archer Aviation, занимающаяся производством электрических воздушных такси, объявила о привлечении финансирования в размере 850 миллионов долларов. Эти инвестиции стали возможны после подписания президентом США Дональдом Трампом исполнительных указов, направленных на развитие отрасли электрических аэротакси.
© Archer Aviation
Указы Трампа также предусматривают усиление обороны страны от враждебных дронов и поддержку разработки сверхзвуковых коммерческих самолетов. Ранее в этом году Archer уже привлекла 300 миллионов долларов в раунде инвестиций, где участвовали институциональные инвесторы, в том числе фонды, управляемые BlackRock.
В апреле компания представила планы по созданию сети воздушных такси в Нью-Йорке в сотрудничестве с авиакомпанией United Airlines. Кроме того, Archer стала официальным поставщиком услуг воздушного такси для Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.