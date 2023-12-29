Производитель «антишпионского» смартфона создаст планшет «Р-ТАБ»

Российская компания, НТЦ ИТ РОСА, сотрудничая с «Рутек», готовится представить новый планшет «Р-ТАБ», после успешного запуска отечественного смартфона «Р-ФОН». Об этом свидетельствует информация в реестре утверждённых характеристик шифровальных средств. Как сообщила пресс-служба НТЦ ИТ РОСА, «Р-ТАБ» будет функционировать на операционной системе РОСА Мобайл, также как и предшественник — смартфон.

Отмечается, что производство «Р-ТАБ» будет осуществляться в России и соответствовать критериям оборудования, установленным Минпромторгом для российских устройств. Однако пока неизвестна точная дата презентации нового планшета.