Производитель автомобилей «Атом» будет закупать детали в Китае

Российский стартап «Кама» разрабатывает компактный электромобиль «Атом», основные части которого будут изготавливаться совместно с китайскими компаниями или закупаться у них. Эта информация представлена в материалах компании. В самом «Атоме» только платформа, интеллектуальные системы помощи водителю и операционная система «Атом ОС» будут полностью российскими. Однако, рулевой механизм, проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD), система терморегуляции батареи, а также некоторые другие компоненты будут разработаны совместно с китайскими партнёрами и закупаться у них.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отмечает, что некоторые технологичные компоненты, необходимые для производства электрокаров, в настоящее время не производятся в России, но массово выпускаются в Китае. Это существенно снижает себестоимость и ускоряет производственный процесс. Удалов предполагает, что в начале производства этих компонентов в Китае может повлиять на конечную стоимость для потребителя, однако с ростом локализации в России эти затраты должны снизиться.

По словам представителя «Росатома», компания будет предоставлять надёжные и безопасные компоненты для электрокаров «Атом», такие как тяговая батарея и электропривод. На начальных этапах локализации используются проверенные технологии, а на последующих — разрабатываются собственные отечественные решения. «Кама» планирует достичь уровня локализации 60–70% к моменту начала серийного производства «Атома», который включает в себя разработанные в России компоненты, созданные в технологическом сотрудничестве с «Росатомом».