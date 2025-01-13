Производитель чая Rabea представил кружку, которую можно использовать как геймпад

Новинка объединяет функции традиционной чашки и игрового контроллера, предлагая новый способ совмещать чаепитие и гейминг.

Кружка выполнена в матово-черном дизайне с красными акцентами. Она оснащена встроенным чипом с акселерометром и гироскопом для управления движениями в играх.

На ручке расположен спусковой крючок, позволяющий прицеливаться и стрелять прямо во время чаепития.