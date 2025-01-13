Производитель чая Rabea представил кружку, которую можно использовать как геймпад

Опубликовано 13 января 2025, 08:031 мин.
Производитель чая Rabea представил кружку, которую можно использовать как геймпадА ведь идея хоть и странная, но интересная
Саудовская компания Rabea, известная производством чая, представила уникальную кружку Rabea Trigger, которая может использоваться в качестве геймпада.
Новинка объединяет функции традиционной чашки и игрового контроллера, предлагая новый способ совмещать чаепитие и гейминг.
Кружка выполнена в матово-черном дизайне с красными акцентами. Она оснащена встроенным чипом с акселерометром и гироскопом для управления движениями в играх.
На ручке расположен спусковой крючок, позволяющий прицеливаться и стрелять прямо во время чаепития.
Особая система уплотнителей предотвращает проливание жидкости даже при активном игровом процессе, а вакуумная изоляция сохраняет напиток теплым длительное время.
По словам представителей Rabea Trigger, кружка будет доступна только для поклонников бренда, что добавляет ей эксклюзивности.