Производитель чехлов для AirPods и Apple Watch представил пластырь для заклеивания камеры ноутбуков за $155

Вместо простой клейкой ленты, теперь можно использовать стильный кожаный пластырь. Правда, его стоимость достаточно «кусачая» — целых $155. За эту цену бренд предлагает набор сразу из трёх пластырей, которые обеспечат высокий уровень конфиденциальности.

Каждый из них уникален и выполнен из разных видов кожи и в разных цветовых решениях. При этом покупатели заранее не знают, какие именно пластыри попадут в их набор.