Производитель чехлов для AirPods и Apple Watch представил пластырь для заклеивания камеры ноутбуков за $155

Производитель чехлов для AirPods и Apple Watch представил пластырь для заклеивания камеры ноутбуков за $155Сомнительное приобретение
Приватность и анонимность в виртуальном мире с каждым днём становятся всё важнее. Особенно это актуально в эпоху, когда тысячи хакеров бродят по сети в поисках уязвимых целей.
Вспоминается старый-добрый способ обеспечения конфиденциальности – заклеивание камеры ноутбука. И вот, французская компания Hermes, известная в том числе своими чехлами для AirPods и ремешками для Apple Watch, предложила собственное решение для сторонников «старой школы».
Вместо простой клейкой ленты, теперь можно использовать стильный кожаный пластырь. Правда, его стоимость достаточно «кусачая» — целых $155. За эту цену бренд предлагает набор сразу из трёх пластырей, которые обеспечат высокий уровень конфиденциальности.
Каждый из них уникален и выполнен из разных видов кожи и в разных цветовых решениях. При этом покупатели заранее не знают, какие именно пластыри попадут в их набор.