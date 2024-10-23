Производитель чипов TSMC будет использовать ядерную энергию

Премьер-министр Тайваня Чо Джунг-Тай также сообщил, что страна «открыта» для внедрения новых ядерных технологий, несмотря на прежнюю оппозицию по вопросам безопасности.

В условиях стремительного роста спроса на электроэнергию со стороны таких компаний, как TSMC, правительство Тайваня пересматривает свою позицию в отношении ядерной энергии.

Эта инициатива особенно актуальна на фоне повышения тарифов на электричество и перспективы дефицита энергии.

С учетом прогнозируемого роста потребления электроэнергии к 2030 году, использование ядерной энергии может стать важным шагом для обеспечения стабильных поставок энергии для полупроводниковой промышленности Тайваня, одной из ключевых в мире.