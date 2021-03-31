Наука и технологии
Сегодня в 11:09
Производитель дешевых смартфонов Realme раскрыл внешность своего нового ноутбука
Также компания выпустит VR-очки
Производитель дешевых смартфонов Realme поделился рядом тизеров, которые раскрывают внешность нового ноутбука.
Так, согласно опубликованным изображениям, ноутбук производителя выйдет под названием Realme MeowBook. Можно заметить, что устройство оснащено матовой крышкой. Также на тизере можно увидеть и порт USB-A и разъём питания, которые расположились на боковой грани. Помимо прочего Realme намекнула и на выход “умной” колонки Realme Meow AI Speaker и что более интересно, очков виртуальной реальности Realme Meow VR Glasses.
Ранее источники полагали, что Realme выпустит ноутбук лишь в июне текущего года. Однако как выяснилось, произойдет это намного раньше. Так, уже в апреле производитель должен провести мероприятие, на котором и будет анонсирован ряд новинок.