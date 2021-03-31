Производитель дешевых смартфонов Realme раскрыл внешность своего нового ноутбука

Так, согласно опубликованным изображениям, ноутбук производителя выйдет под названием Realme MeowBook. Можно заметить, что устройство оснащено матовой крышкой. Также на тизере можно увидеть и порт USB-A и разъём питания, которые расположились на боковой грани. Помимо прочего Realme намекнула и на выход “умной” колонки Realme Meow AI Speaker и что более интересно, очков виртуальной реальности Realme Meow VR Glasses.