Производитель фитнес-браслетов Mi Band показал "умные" весы с пульсометром

Преждевременное появление информации об Amazfit Smart Scale стало возможным благодаря официальному сайту компании, сообщает Gizmochina. Судя по нему, корпус весов создан из ABS-пластика, при этом в качестве “рабочей” поверхности выступает прочное закаленное стекло. Huami заявляет, что весами смогут пользоваться люди с весом до 180 кг, при этом устройство также сможет фиксировать перепады веса с точностью до 50 граммов.