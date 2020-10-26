Производитель фитнес-браслетов Mi Band показал "умные" весы с пульсометром
Преждевременное появление информации об Amazfit Smart Scale стало возможным благодаря официальному сайту компании, сообщает Gizmochina. Судя по нему, корпус весов создан из ABS-пластика, при этом в качестве “рабочей” поверхности выступает прочное закаленное стекло. Huami заявляет, что весами смогут пользоваться люди с весом до 180 кг, при этом устройство также сможет фиксировать перепады веса с точностью до 50 граммов.
Так как весы “умные”, они, кроме массы тела, смогут определять еще 15 различных показателей, таких как мышечный и костный объемы, количество подкожного жира и т.д. Одной из главных фишек Amazfit Smart Scale должна стать функция измерения частоты изменения сердечного ритма.
Устройство подключается к приложению Zepp - с ним связываются и другие устройства компании, такие как, например, часы Amazfit GTS.