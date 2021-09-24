Производитель игровых аксессуаров Razer представил наушники с шумоподавляющим микрофоном и продвинутой акустикой

Наука и технологии
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Производитель игровых аксессуаров Razer представил наушники с шумоподавляющим микрофоном и продвинутой акустикойИ по достаточно приемлемой цене
В последние несколько лет Razer обильно экспериментирует в области игровых девайсов. Компания уже выпустила несколько смартфонов, ориентированных на геймеров, а также специальную защитную маску с подсветкой.
Но не забывает она и о более традиционных для себя устройствах. Так, например, каталог игровых аксессуаров Razer пополнили новые наушники — Kaira X. Их отличительной особенностью являются продвинутая акустика, а также «дышащие» амбушюры и микрофоном с функцией шумоподавления.
За звук в новинке отвечают фирменные 50-миллиметровые драйвера TriForce. Как пишет GSMArena, они умеют настраивать как высокие, так средние и даже низкие частоты по отдельности.
Цена устройства — 60 долларов (4,4 тыс рублей). Его уже сейчас можно предзаказать, а поставки начнутся в ближайшее время.