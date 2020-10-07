Наука и технологии
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Производитель игровых аксессуаров Razer выпустил банковскую карту с подсветкой
Как минимум, выглядит необычно
Популярный среди геймеров производитель игровых аксессуаров Razer удивил своим новым продуктом. Производитель выпустил лимитированную банковскую карту с подсветкой, которую получат всего лишь 1,337 пользователей платежной системы компании.
Включаться подсветка карты будет лишь в момент оплаты, сообщает издание The Verge. Что же до особенностей самого банковского продукта, то заявляется, что владельцы карт смогут получать 1% кэшбэка за отдельные покупки и до 5% кэшбэка за купленные в онлайн-магазине Razer товары. Также стоит отметить, что на данный момент известно лишь о доступности необычных карт в Сингапуре.
Напомним, что это уже не первый продукт Razer, который выходит за рамки “игровых аксессуаров”. Так, 22 ноября 2017 года компания представила флагманский игровой смартфон Razer Phone — устройство стало одним из первых телефонов, получивших повышенную частоту обновления экрана 120 Гц. Через год производитель анонсировал второе поколение устройства — Razer Phone 2.