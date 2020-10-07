Производитель игровых аксессуаров Razer выпустил банковскую карту с подсветкой

Включаться подсветка карты будет лишь в момент оплаты, сообщает издание The Verge. Что же до особенностей самого банковского продукта, то заявляется, что владельцы карт смогут получать 1% кэшбэка за отдельные покупки и до 5% кэшбэка за купленные в онлайн-магазине Razer товары. Также стоит отметить, что на данный момент известно лишь о доступности необычных карт в Сингапуре.