ferra.ru

Производитель игровых аксессуаров Razer выпустил банковскую карту с подсветкой

Как минимум, выглядит необычно
Популярный среди геймеров производитель игровых аксессуаров Razer удивил своим новым продуктом. Производитель выпустил лимитированную банковскую карту с подсветкой, которую получат всего лишь 1,337 пользователей платежной системы компании.

Включаться подсветка карты будет лишь в момент оплаты, сообщает издание The Verge. Что же до особенностей самого банковского продукта, то заявляется, что владельцы карт смогут получать 1% кэшбэка за отдельные покупки и до 5% кэшбэка за купленные в онлайн-магазине Razer товары. Также стоит отметить, что на данный момент известно лишь о доступности необычных карт в Сингапуре.

Вот так выглядит Razer Card (название неофициальное, придумано редакцией Ferra.ru)

Напомним, что это уже не первый продукт Razer, который выходит за рамки “игровых аксессуаров”. Так, 22 ноября 2017 года компания представила флагманский игровой смартфон Razer Phone — устройство стало одним из первых телефонов, получивших повышенную частоту обновления экрана 120 Гц. Через год производитель анонсировал второе поколение устройства — Razer Phone 2.