Производитель игровых аксессуаров Razer выпустил "геймерскую" жвачку

Заявляется, что для помощи игрокам в состав жвачки были внедрены специальные витамины и экстракт зеленого чая. При этом на официальном сайте производителя также говорится о том, что в рамках создания нового продукта были проведены исследования и опросы среди “самых разных типов игроков — от казуальных до профи”.