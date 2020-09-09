Наука и технологии
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Производитель игровых аксессуаров Razer выпустил "геймерскую" жвачку
Получился интересный продукт, который явно найдет своего покупателя
Производитель различных игровых аксессуаров и периферии Razer заявил о выпуске своей первой "геймерской" жвачки под названием Respawn. В качестве ее партнера выступила Wrigley, а отличительной особенностью нового продукта, по словам представителей Razer, является ее способность поддерживать внимание и реакцию во время игры.
Заявляется, что для помощи игрокам в состав жвачки были внедрены специальные витамины и экстракт зеленого чая. При этом на официальном сайте производителя также говорится о том, что в рамках создания нового продукта были проведены исследования и опросы среди “самых разных типов игроков — от казуальных до профи”.
На данный момент Respawn доступна в трех вкусах: “холодная мята”, “гранат и арбуз” и “тропический пунш”. Приобрести ее можно на сайте Razer по цене в 27,00 долларов за коробку с 10 упаковками жвачки.