Производитель игровых гаджетов Razer начал выпускать наклейки для устройств конкурентов

Эти виниловые скины разработаны для различных устройств, включая ноутбуки, игровые консоли и мобильные устройства.

При этом Razer Skins доступны как для собственных продуктов Razer, так и устройств от конкурентов. К таковым, например, относится «карманная» консоль Steam Deck от Valve, игровые приставки PS5 и Xbox Series X/S, от Sony и Microsoft соответственно, или же ноутбуки MacBook от Apple.