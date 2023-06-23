Производитель игровых гаджетов Razer начал выпускать наклейки для устройств конкурентов

08:18, 23 июня 2023
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Производитель игровых гаджетов Razer начал выпускать наклейки для устройств конкурентовГде-то насторожился один dbrand
Компания Razer, известная своими продуктами для геймеров, анонсировала линейку наклеек — Razer Skins.
Эти виниловые скины разработаны для различных устройств, включая ноутбуки, игровые консоли и мобильные устройства.
При этом Razer Skins доступны как для собственных продуктов Razer, так и устройств от конкурентов. К таковым, например, относится «карманная» консоль Steam Deck от Valve, игровые приставки PS5 и Xbox Series X/S, от Sony и Microsoft соответственно, или же ноутбуки MacBook от Apple.
Сообщается, что в ближайшем будущем в список также будет добавлен Nintendo Switch.
Цена на новинки будет варьироваться в зависимости от устройства: скины для ноутбуков обойдутся в $24.99, для консолей — в $34.99, а для мобильных устройств — в $19.99.