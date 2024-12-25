Производитель iPhone инвестировал в китайские аккумуляторы для электрокаров

Опубликовано 25 декабря 2024, 23:441 мин.
Производитель iPhone инвестировал в китайские аккумуляторы для электрокаровКомпания расширяет бизнес за пределы производства iPhone
Foxconn, крупнейший поставщик Apple, вложит 600 миллионов юаней (82 миллиона долларов) в новый завод по производству батарей для электромобилей в китайском Чжэнчжоу, где расположена крупнейшая в мире фабрика по производству iPhone. Вложение будет направлено на развитие компании Foxconn New Energy Battery (Zhengzhou), которая была основана в октябре прошлого года.
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Этот шаг является частью стратегии Foxconn по диверсификации своих источников дохода, включая расширение в области электромобилей, полупроводников и робототехники. Компания создала Foxconn New Business Development Group в Чжэнчжоу с зарегистрированным капиталом 1 миллиард юаней в 2023 году для ведения бизнеса в сфере продаж электромобилей и производства аккумуляторов.
Кроме того, в городе строится штаб-квартира нового направления площадью 70 000 квадратных метров.