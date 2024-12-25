Производитель iPhone инвестировал в китайские аккумуляторы для электрокаров

Этот шаг является частью стратегии Foxconn по диверсификации своих источников дохода, включая расширение в области электромобилей, полупроводников и робототехники. Компания создала Foxconn New Business Development Group в Чжэнчжоу с зарегистрированным капиталом 1 миллиард юаней в 2023 году для ведения бизнеса в сфере продаж электромобилей и производства аккумуляторов.

Кроме того, в городе строится штаб-квартира нового направления площадью 70 000 квадратных метров.