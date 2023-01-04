Производитель компьютеров Acer создал велотренажёр для работы за ноутбуком

Вместо стандартного велосипедного седла и рукоятки с электронным табло велотренажёр оснащён офисным креслом и столом, на котором можно расположить ноутбук. Также в тренажёр встроены крючок для сумки и подстаканник.

При этом eKinekt BD 3 может работать двух режимах: Working» — как раз для организации рабочего места, чтобы на нём можно было установить ноутбук, а также «Sports» — стол складывается.

Производитель сообщил, что тренажёр также можно использовать как источник питания для зарядки нескольких гаджетов, для этого предусмотрены два порта USB Type-A и один USB Type-C. Как отмечается, мощность во время кручения педалей со скоростью 60 оборотов в минуту достигает до 75 Вт. Зарядить гаджет можно менее чем за 90 минут.

На конференции называли и цену eKinekt BD 3 — $999.