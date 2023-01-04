Производитель компьютеров Acer создал велотренажёр для работы за ноутбуком

Производитель компьютеров Acer создал велотренажёр для работы за ноутбукомУже известна цена
Производитель компьютеров Acer на конференции Consumer Electronic Show 2023 (CES 2023) представил необычное устройство — велотренажёр для одновременного занятия спортом и работой за ноутбуком. Называется новинка Acer eKinekt BD 3.
Фото: Acer.com
Вместо стандартного велосипедного седла и рукоятки с электронным табло велотренажёр оснащён офисным креслом и столом, на котором можно расположить ноутбук. Также в тренажёр встроены крючок для сумки и подстаканник.
При этом eKinekt BD 3 может работать двух режимах: Working» — как раз для организации рабочего места, чтобы на нём можно было установить ноутбук, а также «Sports» — стол складывается.
Производитель сообщил, что тренажёр также можно использовать как источник питания для зарядки нескольких гаджетов, для этого предусмотрены два порта USB Type-A и один USB Type-C. Как отмечается, мощность во время кручения педалей со скоростью 60 оборотов в минуту достигает до 75 Вт. Зарядить гаджет можно менее чем за 90 минут.
На конференции называли и цену eKinekt BD 3 — $999.