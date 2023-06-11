Производитель немецких танков Leopard признал потерю техники в ходе СВО

00:12, 11 июня 2023
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Производитель немецких танков Leopard признал потерю техники в ходе СВОИ объяснил, почему в Германии об этих потерях не знают
Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в ходе интервью был вынужден признать потери танков Leopard, произведённых концерном.
На вопрос журналиста, почему общественность ничего не слышит о потерях, Паппергер ответил незамысловато: «Потому что о них не говорят. В жизни всегда есть потери».
Глава предприятия также огласил планы по строительству завода на Украине, который будет производить немецкий основной танк Panther. По его словам, отправка немецких специалистов для этого завода не планируется.