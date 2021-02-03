Производитель ноутбуков MSI объяснил появление поста в поддержку Навального

Этой ночью в нашем Твиттере вы могли видеть посты провокационного характера. Это произошло из-за ненадлежащего контроля за учетной записью со стороны наших SMM-специалистов – кто-то извне получил к ней доступ. Эти записи уже были удалены и не отражают наше мнение. MSI является международной компанией, и ее сотрудники не выражают политические мотивы от лица бренда. Мы приносим извинения за возможный ввод в заблуждение.