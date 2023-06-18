Производитель первых массовых «умных» часов Pebble представил новую модель

Производитель первых массовых «умных» часов Pebble представил новую модельПо очень разумной цене
Компания Pebble выпустила новые смарт-часы в своей линейке Cosmos, представив модель под названием Pebble Cosmos Vogue.
Данная новинка привлекает внимание своим интересным и стильным дизайном, ориентированным на любителей всего модного.
Pebble Cosmos Vogue оснащены квадратным циферблатом, украшенным вращающейся заводной головкой с правой стороны. На этих часах установлен большой 1,96-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью до 600 нит.
Он имеет режим AOD и несколько настраиваемых циферблатов. Смарт-часы также обладают сертификатом водонепроницаемости IP67 и идут с металлическим ремешком в комплекте.
Из возможностей для отслеживания здоровья в Pebble Cosmos Vogue можно отметить пульсометр, датчик SpO2 и трекер сна. Они поддерживают режим Zen и способны отслеживать множество видов спортивной активности.
К слову, новинка также оснащена встроенным микрофоном и динамиком для функции голосовых вызовов по Bluetooth. Часы также поддерживают голосовых помощников.
Стоимость Pebble Cosmos Vogue составляет $30.