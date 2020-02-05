Ferra

Производитель пива выплатит 100 долларов людям, взявшим собак из приюта

Но есть одна важная оговорка
Как стало известно, пивоваренная компания Molson Coors объявила об акции, приуроченной ко Дню святого Валентина, в рамках которой она готова раздать по 100 долларов каждому, кто заберет к себе домой собаку из приюта.

Правда, есть одно “но” — деньги будут переданы лишь первой тысяче клиентов, которые приютят собак в период с 4 по 20 февраля. При этом в качестве доказательства будет достаточно лишь предъявить документ, в котором говорится о том, что у пса наконец-то появился хозяин.

”Так много собак ищут своих хозяев и хотят дарить любовь. Эта акция является логичным продолжением нашей последней рекламной кампании: мы рассказывали о женщине, которая решила избавиться от одиночества и расслабиться на диване со своей собакой и банкой холодного пива”, — говорится в официальном заявлении представителя компании.