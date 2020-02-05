Производитель пива выплатит 100 долларов людям, взявшим собак из приюта

Правда, есть одно “но” — деньги будут переданы лишь первой тысяче клиентов, которые приютят собак в период с 4 по 20 февраля. При этом в качестве доказательства будет достаточно лишь предъявить документ, в котором говорится о том, что у пса наконец-то появился хозяин.

”Так много собак ищут своих хозяев и хотят дарить любовь. Эта акция является логичным продолжением нашей последней рекламной кампании: мы рассказывали о женщине, которая решила избавиться от одиночества и расслабиться на диване со своей собакой и банкой холодного пива”, — говорится в официальном заявлении представителя компании.