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Производитель пива выплатит 100 долларов людям, взявшим собак из приюта
Но есть одна важная оговорка
Как стало известно, пивоваренная компания Molson Coors объявила об акции, приуроченной ко Дню святого Валентина, в рамках которой она готова раздать по 100 долларов каждому, кто заберет к себе домой собаку из приюта.
Правда, есть одно “но” — деньги будут переданы лишь первой тысяче клиентов, которые приютят собак в период с 4 по 20 февраля. При этом в качестве доказательства будет достаточно лишь предъявить документ, в котором говорится о том, что у пса наконец-то появился хозяин.
”Так много собак ищут своих хозяев и хотят дарить любовь. Эта акция является логичным продолжением нашей последней рекламной кампании: мы рассказывали о женщине, которая решила избавиться от одиночества и расслабиться на диване со своей собакой и банкой холодного пива”, — говорится в официальном заявлении представителя компании.