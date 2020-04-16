Наука и технологии
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Производитель презервативов "вдохновился" новым iPhone SE для создания собственной рекламы
Получилось очень забавно и, что самое главное, не пошло
Буквально вчера компания Apple анонсировала свой новый недорогой iPhone SE (2020), как почти сразу же в сети появилась информация о том, что производитель презервативов Durex “вдохновился” новым продуктом американской компании для создания собственной рекламы.
Речь идет о дизайне странички с новым iPhone SE на официальном сайте Apple — именно ее скопировала компания-производитель презервативов, добавив шутливую надпись: ”тратить немного денег и делать большие дела”. Сам рекламный постер был опубликован на официальном Weibo-аккаунте Durex. В общем-то, получилось достаточно остроумно и необычно, так что вряд ли стоит ожидать негативную реакцию со стороны купертиновской компании.
Напомним, что iPhone SE (2020) — это новый недорогой iPhone за 399 долларов, который получил дизайн iPhone 8, но при этом построен на базе процессора Apple A13 2019 года выпуска. Предзаказ на смартфон будет открыт 17 апреля, а в продажу он поступит уже 24 апреля.