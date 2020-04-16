Производитель презервативов "вдохновился" новым iPhone SE для создания собственной рекламы

Речь идет о дизайне странички с новым iPhone SE на официальном сайте Apple — именно ее скопировала компания-производитель презервативов, добавив шутливую надпись: ”тратить немного денег и делать большие дела”. Сам рекламный постер был опубликован на официальном Weibo-аккаунте Durex. В общем-то, получилось достаточно остроумно и необычно, так что вряд ли стоит ожидать негативную реакцию со стороны купертиновской компании.