Производитель процессоров Baikal ввёз в России 85 тыс. чипов

Гендиректор компании «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов рассказал, что компания успела ввезти в Россию 85 тысяч процессоров Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S, несмотря на сложные условия. На конференции «Планирование карьеры в электронной области» в МИЭТ он также сообщил, что в апреле 2025 года началось серийное производство микроконтроллера Baikal-MCU, а вскоре стартует выпуск чипа Baikal-L для ноутбуков и планшетов. Компания активно разрабатывает новые процессоры, включая серверные Baikal-S2.

Санкции стали серьёзным испытанием для компании. Евдокимов отметил, что объёмы поставок могли быть больше, если бы не арест партии из 150 тысяч чипов Baikal-M на Тайване и отмена производства 15 тысяч процессоров Baikal-S из-за замороженного контракта. Тем не менее, «Байкал Электроникс» продолжает расширяться — штат сотрудников вырос с 81 человека в 2019 году до 205, а количество офисов увеличилось до четырёх. Сейчас компания ведёт сразу четыре проекта по разработке новых чипов.

Вся партия из тысячи серверных процессоров Baikal-S, поступившая на рынок, была полностью выкуплена российскими компаниями и государственными структурами. Большинство процессоров передано крупной компании с госучастием, которая частично распределила их по госзаказам. Следующую партию Baikal-S компания планирует получить к концу 2025 года. Эксперты уверены, что активное развитие компании поможет российской электронике выйти на новый уровень.