Наука и технологии
Сегодня в 11:47
Производитель процессоров TSMC выпустит рекордные 3-нм чипы уже в 2022 году
Где-то в углу рыдает одна Intel
Компания TSMC известна как один из крупнейших производителей чипов. Так, например, она занимается выпуском SoC серий Apple A для смартфонов и Apple M для планшетов и компьютеров яблочной корпорации.
Теперь же стало известно, как скоро TSMC займётся производством рекордных 3-нм чипов. Случится это уже во второй половине 2022 года, пишет AnandTech. При этом в том же году сначала стоит ждать менее технологичного решения, построенного на 4-нм техпроцессе.
В общей сложности техногигант намерен потратить 80% от своего 30 миллиардного бюджета на «высокотехнологичные решения». В их числе чипы с техпроцессом от 6 до 3 нанометров.
Напомним, что на сегодняшний день компания занимается выпуском 5-нм чипов Apple A14 и Apple M1 для линейки iPhone 12 и MacBook Pro, MacBook Pro, Mac mini, iPad Pro 2021, iMac 2021 соответственно.