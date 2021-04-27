Производитель процессоров TSMC выпустит рекордные 3-нм чипы уже в 2022 году

В общей сложности техногигант намерен потратить 80% от своего 30 миллиардного бюджета на «высокотехнологичные решения». В их числе чипы с техпроцессом от 6 до 3 нанометров.

Напомним, что на сегодняшний день компания занимается выпуском 5-нм чипов Apple A14 и Apple M1 для линейки iPhone 12 и MacBook Pro, MacBook Pro, Mac mini, iPad Pro 2021, iMac 2021 соответственно.