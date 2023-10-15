Производитель прозрачных смартфонов и наушников Nothing начал продавать одежду

Производитель прозрачных смартфонов и наушников Nothing начал продавать одеждуНо приобрести её пока что не так уж и просто
Компания Nothing, известная своими прозрачными гаджетами, решила расширить свою линейку продукции и представила коллекцию одежды под названием Nothing Apparel.
В её ассортименте можно найти рубашки, худи, кепки, пальто, рюкзаки, брюки и многие другие предметы гардероба. Все изделия выполнены из высококачественных материалов, которые, как утверждает производитель, способны выдержать «испытание временем».
Однако есть одно «но»: на данный момент приобрести одежду от Nothing можно только в флагманском магазине бренда, расположенном на Dover Street Market в Лондоне.
Тем не менее, существует вероятность, что в будущем Карл Пей, основатель компании, решит расширить производство и сделать продукцию доступной для широкого круга покупателей. В том числе и за счёт использования онлайн-платформ.