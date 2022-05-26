Производитель пылесосов Dyson представил роботов-домработниц

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Производитель пылесосов Dyson представил роботов-домработницИ даже назвал ориентировочную дату их релиза
Накануне Dyson анонсировала новый этап в развитии своего бизнеса. Компания заявила о создании собственного робота, который призван помочь своим владельцам с домашними делами.
На данный момент у Dyson имеются лишь прототипы будущих помощников, которых компания и продемонстрировала публике. Они способны заниматься автоматической уборкой и помогать людям в домашних делах.
В качестве основного примера специалисты компании показали устройство, имеющее роботизированную руку с насадкой-пылесосом для очистки мебели. Есть и версия с манипулятором с мягким захватом — он может помочь в перемещении и раскладывании посуды.
Dyson прогнозирует запуск в продажу первых готовых образцов роботов уже к 2030 году. Для реализации планов, компания объявила о найме 250 инженеров-робототехников, специализирующихся на технологиях в области компьютерного зрения и машинного обучения.