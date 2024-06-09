Производитель «Р-Фона» разработает планшет на российской сборке Linux

Новый планшетный компьютер «Р-Таб» разрабатывается НТЦ ИТ РОСА совместно с «Рутек». Однако пока мало известно о характеристиках устройства, за исключением того, что оно будет доступным по цене. Этот проект следует за выпуском смартфона «Р-Фон», который также представлен в конце 2023 года, но до сих пор не доступен для покупки.

Информация о планшете «Р-Таб» стала известна благодаря Mobile-Review, который отметил его участие на крупном мероприятии в области ИТ в России. Проекты «Р-Фон» и «Р-Таб» реализуются при участии НТЦ ИТ РОСА и «Рутек».

Хотя детали о планшете пока остаются загадкой, его цена, по всей видимости, будет ниже, чем у аналогичных устройств, таких как российский Kvadra_T. Смартфон «Р-Фон» также пока не доступен в свободной продаже, несмотря на обещания о начале продаж для определённых сегментов рынка.