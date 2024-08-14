Производитель рассказал, когда в России появится атомная подлодка пятого поколения

Вильнит сообщил, что такая АПЛ появится к 2040 году. Он отметил, что потребность в такие кораблях как раз возникнет чуть больше чем через 15 лет.

И за это время необходимо провести множество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В этот период должен быть построен и испытан головной корабль.

«У нас есть соответствующие наработки, которые позволят сформировать технический облик лодки», — подчеркнул гендиректор.