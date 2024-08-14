Производитель рассказал, когда в России появится атомная подлодка пятого поколения

Опубликовано 14 августа 2024, 21:27
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Производитель рассказал, когда в России появится атомная подлодка пятого поколенияК 2040 году
Генеральный директор Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» Игорь Вильнит назвал сроки появления российской стратегической атомной подводной лодки (АПЛ) пятого поколения.
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Вильнит сообщил, что такая АПЛ появится к 2040 году. Он отметил, что потребность в такие кораблях как раз возникнет чуть больше чем через 15 лет.
И за это время необходимо провести множество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В этот период должен быть построен и испытан головной корабль.
«У нас есть соответствующие наработки, которые позволят сформировать технический облик лодки», — подчеркнул гендиректор.