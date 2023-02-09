Производитель Rexona, Axe и Domestos предупредил о желании уйти с российского рынка

Причина — возможное падение выручки из-за санкций и общей экономической ситуации, что может привести к списанию активов. В марте 2022 года Unilever прекратила вкладывать деньги в российское производство, но заводы продолжают работать. Как и российское дочернее предприятие ООО «Юнилевер русь».

«Существует риск, что Unilever не сможет продолжить работу в России, что приведёт к падению прибыли и выручки, а также к списаниям активов», — сообщила компания.