Производитель робособак Boston Dynamics показал, как роботы украшают рождественскую ёлку

Ель выше роста роботов и для машин это довольно сложная операция. Тем не менее робособаки Spot справляются c этой задачей — даже украшают верхушку ёлки.

Но на самом деле роботы делают это не самостоятельно, а под управлением операторов. С удержанием равновесия и перемещением роботы справляются автоматически, но что делать, как и куда становиться, решают люди.

Под управлением людей Spot даже смогли украсить праздничным бантом верхушку ёлки. Для этого два робота выстроились вдоль дерева в виде двух ступеней. Третий встал ногами на их спины. Затем нижние робопсы поднялись на ноги в полный рост и подняли третьего. Верхний робот с помощью манипулятора поднял праздничный бант к верхушке ели и украсил им дерево.