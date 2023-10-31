Производитель самолётов Airbus начнёт выпускать экологически чистые электрокорабли

Производитель самолётов Airbus начнёт выпускать экологически чистые электрокораблиПока лишь для грузового флота
Американская авиастроительная компания Airbus выпустит грузовую флотилию, состоящую из экологичных электрических судов. Целью запуска таких судов является не только снижение выбросов в атмосферу, но и экономия.
© Airbus
Airbus находится в Алабаме, а комплектующие для авиалайнеров на заводы в США из Франции доставляют грузовые суда, в распоряжении Airbus их три. Для решения проблем экономии и экологичности Airbus закажет футуристичные электросуда «из будущего» у французского подрядчика Louis Dreyfus Armateurs, у которого будет арендовать эти суда.
Планируется выпуск трёх грузовых электрических судов по шесть роторов Флеттнера на каждом: это т.н. парусные мачты — вращающиеся цилиндрические мачты, заменяющие паруса и использующие ветер для создания тяги.
Кроме того, суда будут оснащены как дизельными двигателями, так и работающими на «электрометаноле», который получают из углекислого газа. А с помощью специального ПО будут прокладываться маршруты с учётом оптимальных ветров и течений.
Такие решения нужны Airbus для снижения трат на доставку комплектующих для производства пассажирских самолётов A320. На всех судах смогут доставлять по 70 морских сорокафутовых контейнеров с максимальным весом в 30 тонн каждый, а также по шесть комплектов подсборок однопроходных самолётов.