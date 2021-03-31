Наука и технологии
Сегодня в 18:13
Производитель самолётов Airbus соберёт спутники для Европы на орбите Земли
Первая фаза соответствующей программы уже закончена
В сети появилась информация о свежей инициативе производителя самолётов Airbus. Оказалось, что компания займётся сборкой спутников для Евросоюза прямо на орбите нашей планете.
Сообщается, что первый прототип платформы для сборки уже готов к запуску и испытаниям на околоземной орбите. На сайте Airbus сообщается, что её новая разработка поможет сильно сократить расходы на выведение в космос именно что спутников.
Ожидается, что издержки будут снижены в том числе и за счёт использования роботизированных рук, которых оснастят сменными пакетами инструментов. Подобные руки можно будет использовать для сборки главных компонентов аппаратов.
Стоит отметить, что первая фаза уже завершена. Прямо сейчас специалисты заняты вопросом выведения на орбиту свободно летающей платформы.