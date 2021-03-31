Производитель самолётов Airbus соберёт спутники для Европы на орбите Земли

Сообщается, что первый прототип платформы для сборки уже готов к запуску и испытаниям на околоземной орбите. На сайте Airbus сообщается, что её новая разработка поможет сильно сократить расходы на выведение в космос именно что спутников.

Ожидается, что издержки будут снижены в том числе и за счёт использования роботизированных рук, которых оснастят сменными пакетами инструментов. Подобные руки можно будет использовать для сборки главных компонентов аппаратов.

Стоит отметить, что первая фаза уже завершена. Прямо сейчас специалисты заняты вопросом выведения на орбиту свободно летающей платформы.