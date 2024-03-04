Производитель смарт-часов Amazfit представил коврик для подсчета подкожного жира и количества воды в организме

Опубликовано 04 марта 2024, 17:37
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Производитель смарт-часов Amazfit представил коврик для подсчета подкожного жира и количества воды в организмеНо для полноценной работы нужен Amazfit Balance
Amazfit, известный производитель умных часов, представил коврик для анализа состава тела.
Он работает в паре с фитнес-часами Amazfit Balance, выпущенными в прошлом году. Коврик использует технологию BIA, которая пропускает через тело слабые электрические импульсы. Это позволяет измерять:
- Процент подкожного жира
- Мышечную массу
- Массу костей
- ИМТ
- Объем скелетных мышц
- Содержание воды
- Уровень белка
- Базальную скорость метаболизма
Amazfit Balance измеряет параметры только верхней части тела, а коврик — нижней. Анализ данных обеих частей тела, по заявлению Amazfit, повышает точность. Результаты отображаются в специальном приложении.
Amazfit подчеркивает, что коврик не предназначен для медицинской диагностики. Цена новинки — €39.90. Он будет доступен в комплекте с часами или через маркетинговые акции.