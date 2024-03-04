Производитель смарт-часов Amazfit представил коврик для подсчета подкожного жира и количества воды в организме

Он работает в паре с фитнес-часами Amazfit Balance, выпущенными в прошлом году. Коврик использует технологию BIA, которая пропускает через тело слабые электрические импульсы. Это позволяет измерять:

Процент подкожного жира

Мышечную массу

Массу костей

ИМТ

Объем скелетных мышц

Содержание воды

Уровень белка

Базальную скорость метаболизма

Amazfit Balance измеряет параметры только верхней части тела, а коврик — нижней. Анализ данных обеих частей тела, по заявлению Amazfit, повышает точность. Результаты отображаются в специальном приложении.

Amazfit подчеркивает, что коврик не предназначен для медицинской диагностики. Цена новинки — €39.90. Он будет доступен в комплекте с часами или через маркетинговые акции.