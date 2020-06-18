Производитель "смартфонных" процессоров Qualcomm выпустил чип для создания роботов

Называется новинка Robotics RB5 и ее отличительной особенностью являются прекрасная работоспособность в температурном диапазоне от -40 °C до 105° C, улучшенную технологию компьютерного зрения, а также продвинутую работу с искусственным интеллектом и компьютерным зрением, за счет совместного использования цифрового сигнального процессора Hexagon DSP и GPU.

Также в новой платформе установлен процессор обработки изображений Spectra 480, который способен обрабатывать до 2 гигапикселей в секунду — благодаря этому разработчики получат возможность подключать до семи камер одновременно, а также обрабатывать видео 8K и HDR 4K.

Работать новинка будет на Ubuntu Linux, Yocto и Robot Operating System (ROS) 2.0, при этом также будет иметься поддержка AWS RoboMaker.