Производитель смартфонных процессоров Qualcomm выпустит собственный аналог ChatGPT

Их технологический прорыв в сфере беспроводной связи, начавшийся в 80-х годах прошлого века, привёл к созданию 5G-модемов, которые сегодня используются во многих устройствах.

Однако, несмотря на их доминирование в сфере мобильных технологий, Qualcomm сталкивается с конкуренцией со стороны компаний, таких как NVIDIA, в других областях. Так, успех «зелёных» в сфере ИИ стимулировал создателей чипов Snapdragon перейти к активным действиям.

В итоге, накануне Qualcomm объявила о запуске новых ИИ-функций для автомобилей и установлении партнёрских отношений с Amazon Web Services (AWS).

При этом сообщается, что компания в том числе занимается и созданием фирменного ИИ. Более того, представители Qualcomm заявили, что они работают над данной технологией уже около 10 лет.