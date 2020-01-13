Наука и технологии
Сегодня 14:12
Производитель собачьей еды докажет полезность корма на своем примере
Намечается достаточно интересный эксперимент
Как стало известно, Митч Фельдерхофф, владелец компании-производителя собачьего корма, намерен питаться лишь собственной продукцией на протяжении 30 дней. Таким образом он хочет доказать своим клиентам, что корм максимально безвреден для их питомцев.
По словам Фелдерхоффа, огромное количество его клиентов понятия не имеют, откуда берется еда для собак, в связи с чем у них возникают опасения касательно безопасности продукции его компании.
”Мы подумали, что нет лучшего способа доказать это, чем есть наш корм. Мы не будем кормить вашу собаку чем-то, что мы сами не ели”, — рассказал предприниматель.
Теперь, по его словам, во время перекуса он использует собачью еду, а уже дома готовит полноценные блюда с использованием лиофилизированных кормов.