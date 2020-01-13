Производитель собачьей еды докажет полезность корма на своем примере

По словам Фелдерхоффа, огромное количество его клиентов понятия не имеют, откуда берется еда для собак, в связи с чем у них возникают опасения касательно безопасности продукции его компании.

”Мы подумали, что нет лучшего способа доказать это, чем есть наш корм. Мы не будем кормить вашу собаку чем-то, что мы сами не ели”, — рассказал предприниматель.

Теперь, по его словам, во время перекуса он использует собачью еду, а уже дома готовит полноценные блюда с использованием лиофилизированных кормов.