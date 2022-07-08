Производитель спортивных мотоциклов Ducati выпустил собственные электровелосипеды

Производитель спортивных мотоциклов Ducati выпустил собственные электровелосипедыОдна модель — обычная, а вторая — более прочная
Сообщается, что модель SCR-E GT является более прочной за счёт использования в ней шин Knobby. Внешне обе новинки крайне похожи и имеют двигатель на 48 В. По словам производителя, велосипеды предназначены для «приятной езды по городу, ориентированной на экологичность».
Из прочего стоит отметить, что SCR-X оснащён телескопической передней подвеской и задним багажником. В него можно помещать грузы весом до 25 кг.
Благодаря съёмному аккумулятору на 499 Вт•ч, велосипед способен проехать на одном заряде до 80 км. Максимальная же скорость аппарата — 25 км/ч.
В свою очередь уникальной особенностью модели SCR-E GT является способность двигаться по бездорожью.
На данный момент нет точной информации о цене новинок. Но известно, что их продажи стартуют уже в середине июля 2022 года.