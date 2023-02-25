Производитель танков Challenger заявил о рекордных заказах в 2022 году

01:35, 25 февраля 2023
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Производитель танков Challenger заявил о рекордных заказах в 2022 годуНа $44,7 млрд
Генеральный директор крупнейшего мирового производителя вооружений британской BAE Systems Чарльз Вудберн заявил, что с начала российской спецоперации на Украине компания получила рекордное количество заказов.
Фото: Bizjournals.com
По словам Вудберна, рекордным стал весь 2022 год. Всего компании поступило заказов на $44,7 млрд. Руководитель подчеркнул, что такая тенденция даёт компании уверенность в обеспечении долгосрочного роста и возможность для финансовых вливаний в развитие новые технологий.
«Большинство стран, в которых мы работаем, либо объявили об увеличении, либо планируют увеличить расходы для решения проблемы повышенной угрозы», — заявил Вудберн.