Наука и технологии
Опубликовано 23 января 2025, 07:33
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Производитель телевизоров TCL выпустил фирменный умный замок с функцией 3D-распознавания лиц

Флагман среди замков
TCL представила в Китае умный замок K7G Plus по цене 1699 юаней ($232).
Производитель телевизоров TCL выпустил фирменный умный замок с функцией 3D-распознавания лиц
© Gizmochina

Новинка получила технологию 3D-распознавания лиц 6-го поколения, обеспечивающую мгновенную разблокировку за одну секунду. Камера замка защищена от подделок с помощью фото или видео и распознаёт лица пользователей на высоте от 0.35 до 2 метров.

Замок поддерживает пять способов разблокировки: 3D-распознавание, отпечаток пальца, пароль, NFC-карту и удалённое управление через приложение TCL.

Для безопасности предусмотрены замок класса C против взлома, виртуальный пароль и система уведомлений о взломе, разрядке батареи или незапертых дверях.

Производитель телевизоров TCL выпустил фирменный умный замок с функцией 3D-распознавания лиц
© Gizmochina

K7G Plus оснащён 4.5-дюймовым экраном для наблюдения за входом, системой ИИ для круглосуточного видеонаблюдения и инфракрасным ночным видением.

Батарея ёмкостью 4200 мАч обеспечивает до 6 месяцев работы, с резервными вариантами питания на случай разрядки.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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