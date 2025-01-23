Производитель телевизоров TCL выпустил фирменный умный замок с функцией 3D-распознавания лиц

Новинка получила технологию 3D-распознавания лиц 6-го поколения, обеспечивающую мгновенную разблокировку за одну секунду. Камера замка защищена от подделок с помощью фото или видео и распознаёт лица пользователей на высоте от 0.35 до 2 метров.

Замок поддерживает пять способов разблокировки: 3D-распознавание, отпечаток пальца, пароль, NFC-карту и удалённое управление через приложение TCL.

Для безопасности предусмотрены замок класса C против взлома, виртуальный пароль и система уведомлений о взломе, разрядке батареи или незапертых дверях.