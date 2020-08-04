Производитель "умных" часов заплатил многомиллионный выкуп хакерам для возобновления работы собственных сервисов

Согласно публикации Sky News, которая в свою очередь ссылается на собственные источники, производитель носимой электроники все же пошел на поводу у хакеров и провел платеж через стороннюю фирму Arete IR. Финальная сумма, переведенная на счета злоумышленников, все еще остается неизвестной.

Напомним, что чуть ранее в сети появилась информация о том, что Garmin стала жертвой атаки вируса WastedLocker, суть которого заключалась в шифровании файлов во внутренней сети компаний, что в свою очередь полностью парализовало деятельность производителя. В результате всего этого сервисы Garmin не работали больше недели, что привело к невозможности синхронизировать данные и получить к ним доступ у всех пользователей устройств компании. В их числе, к слову, были замечены многие профессиональные спортсмены.