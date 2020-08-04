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Производитель "умных" часов заплатил многомиллионный выкуп хакерам для возобновления работы собственных сервисов

Которые были недоступны на протяжении недели
Производитель "умных" часов Garmin заплатил многомиллионный выкуп хакерам для возобновления работы собственных сервисов. Что интересно, ответственными за взлом считаются участники российской группировки Evil Corp.

Согласно публикации Sky News, которая в свою очередь ссылается на собственные источники, производитель носимой электроники все же пошел на поводу у хакеров и провел платеж через стороннюю фирму Arete IR. Финальная сумма, переведенная на счета злоумышленников, все еще остается неизвестной.

Напомним, что чуть ранее в сети появилась информация о том, что Garmin стала жертвой атаки вируса WastedLocker, суть которого заключалась в шифровании файлов во внутренней сети компаний, что в свою очередь полностью парализовало деятельность производителя. В результате всего этого сервисы Garmin не работали больше недели, что привело к невозможности синхронизировать данные и получить к ним доступ у всех пользователей устройств компании. В их числе, к слову, были замечены многие профессиональные спортсмены.