Производитель ветряных турбин создал лопасти из экоматериала

Как отмечается, такое решение компания предложила в связи с тем, что к 2050 году необходимо будет утилизировать не менее 200 тысяч лопастей для ветряных турбин, которые сейчас в основном закапывают в землю. Лопасти, о которых идёт речь, будут утилизироваться с помощью специального раствора. В процессе смола растворяется, а изделие разлагается на первичные материалы. Полученные в процессе переработки материалы могут быть снова использованы в производстве товаров.

Ещё одна важная черта этих лопастей – возможность использовать их в прибрежных районах у морей, потому что состав смолы не реагирует на морскую воду.