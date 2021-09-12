Производитель ветряных турбин создал лопасти из экоматериала

Наука и технологии
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Производитель ветряных турбин создал лопасти из экоматериалаОни сделаны на основе растворимой экологичной смолы
Компания Siemens Gamesa, известный производитель ветряных турбин, разработала для них перерабатываемые лопасти. Устройства сделаны на основе растворимой органической смолы, связывающей стекловолокно и другие полимеры, а также деревянные и металлические части лопасти в монолитное изделие.
Как отмечается, такое решение компания предложила в связи с тем, что к 2050 году необходимо будет утилизировать не менее 200 тысяч лопастей для ветряных турбин, которые сейчас в основном закапывают в землю. Лопасти, о которых идёт речь, будут утилизироваться с помощью специального раствора. В процессе смола растворяется, а изделие разлагается на первичные материалы. Полученные в процессе переработки материалы могут быть снова использованы в производстве товаров.
Ещё одна важная черта этих лопастей – возможность использовать их в прибрежных районах у морей, потому что состав смолы не реагирует на морскую воду.