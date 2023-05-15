Производитель жёстких дисков Western Digital рассказал о подробностях взлома своих сервисов

Кибератака и утечка данных произошла в марте. Теперь компания раскрыла подробности потерянных данных. Среди важной конфиденциальной информации хакеры заполучили имена клиентов, номера телефонов, адреса доставки, платёжные реквизиты, адреса электронной почты и фрагменты номеров кредитных карт.

Были похищены и пароли, но в компании считают, что их расшифровка маловероятна, так как все пароли хранились в виде хэшей с использованием «соли» — сделать эту информацию удобочитаемой крайне трудно. Практически все данные относятся к интернет-магазину Western Digital, работа сервиса была приостановлена на длительный срок. Открыть его должны были 15 мая. Компания закрыла от пользователей и облачное хранилище My Cloud, этот сервис не работал неделю.

Теперь служба безопасности Western Digital просит пользователей быть предельно бдительными — мошенники могут начать втираться в доверие с помощью похищенных данных.