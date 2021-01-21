Производителей игр оштрафовали почти на 8 миллионов евро за запрет покупать дорогие игры по цене "бедных" стран

Известно, что Еврокомиссия наложила штраф на 7,8 млн евро на шестерых издателей игр, в числе которых Valve. Дело в том, что с 2010 по 2015 годы компании ограничивали в покупке игр пользователей из Чехии, Польши, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии, Латвии и Литвы и других европейских стран.

Отмечается, что сделано это было для того, чтобы игроки из стран Евросоюза, которые, как известно, имеют более высокий уровень среднего дохода, не смогли сэкономить на приобретении тайтлов в странах, где они предлагаются дешевле.

В результате компанию Focus Home оштрафовали примерно на 2,9 млн евро, ZeniMax на 1,6 млн евро, Koch Media почти на 1 млн евро, тогда как Capcom и Bandai Namco должны отдать 396 000 евро и 340 000 евро соответственно. Причем штрафы были бы на 10-15% выше, если бы компании отказались сотрудничать в расследовании с Еврокомиссией, как это сделала Valve, которая обязана оплатить 100% штрафа, а именно - 1,6 млн евро.