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Производителей игр оштрафовали почти на 8 миллионов евро за запрет покупать дорогие игры по цене "бедных" стран

В число таких производителей вошла и Valve
Издание The Verge опубликовало материал, в котором сообщается о штрафе почти на 8 млн евро, который должны оплатить производители игр. Денежное взыскание было наложено за запрет покупать дорогие игры по цене "бедных" стран.

Известно, что Еврокомиссия наложила штраф на 7,8 млн евро на шестерых издателей игр, в числе которых Valve. Дело в том, что с 2010 по 2015 годы компании ограничивали в покупке игр пользователей из Чехии, Польши, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии, Латвии и Литвы и других европейских стран.

Отмечается, что сделано это было для того, чтобы игроки из стран Евросоюза, которые, как известно, имеют более высокий уровень среднего дохода, не смогли сэкономить на приобретении тайтлов в странах, где они предлагаются дешевле.

В результате компанию Focus Home оштрафовали примерно на 2,9 млн евро, ZeniMax на 1,6 млн евро, Koch Media почти на 1 млн евро, тогда как Capcom и Bandai Namco должны отдать 396 000 евро и 340 000 евро соответственно. Причем штрафы были бы на 10-15% выше, если бы компании отказались сотрудничать в расследовании с Еврокомиссией, как это сделала Valve, которая обязана оплатить 100% штрафа, а именно - 1,6 млн евро.

Автор: Лилик Ми