Производителей медицинских приборов проверят на расизм из-за погрешностях в замерах здоровья негров

Именно поэтому он поручил провести независимый обзор, чтобы выяснить, существует ли систематическая предвзятость в нынешних устройствах, и если да, то как возможно ее устранить.



Он отметил, что его интерес к этому вопросу возник после увиденного неравенства в здравоохранении во время разгара коронавирусного кризиса,. Тогда чернокожие, азиаты и другие этнические меньшинства составили 28 процентов поступивших в реанимацию в Англии - примерно вдвое больше, чем в целом по стране.