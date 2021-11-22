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Производителей медицинских приборов проверят на расизм из-за погрешностях в замерах здоровья негров

И других этнических меньшинств
Саджид Джавид, министр здравоохранения Великобритании объявил о начале независимой проверки, чтобы выяснить, существует ли "расовая предвзятость" при разработке медицинских приборов.
Производителей медицинских приборов проверят на расизм из-за погрешностях в замерах здоровья негров

Он привел данные исследований, показывающие, что оксиметры, которые контролируют уровень кислорода и использовались во время пандемии, менее точны для людей с темной кожей, что показывает потенциальную проблему.

Один из основополагающих принципов нашей службы здравоохранения - равенство, и возможность того, что предвзятость - даже непреднамеренная - может привести к ухудшению здоровья, абсолютно неприемлема

Саджид Джавид
Министр здравоохранения Великобритании

Именно поэтому он поручил провести независимый обзор, чтобы выяснить, существует ли систематическая предвзятость в нынешних устройствах, и если да, то как возможно ее устранить.

Он отметил, что его интерес к этому вопросу возник после увиденного неравенства в здравоохранении во время разгара коронавирусного кризиса,. Тогда чернокожие, азиаты и другие этнические меньшинства составили 28 процентов поступивших в реанимацию в Англии - примерно вдвое больше, чем в целом по стране.

Источник: MedicalXpress
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