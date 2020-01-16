Наука и технологии
Сегодня 17:45
Производители автомобилей начали вкладываться в развитие летающих такси
Toyota инвестирует 394 млн долларов
Представители крупнейшего производителя автомобилей Toyota опубликовали официальное заявление, в котором объявили о вложении порядка 394 млн долларов в американскую компанию Joby Aviation, деятельность которой связана с развитием и разработкой летающих такси.
”Воздушные перевозки были долгосрочной целью Toyota. Пока мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, нынешнее соглашение позволяет нам устремить взгляд в небо. Мы намерены решать задачу авиаперевозок вместе с Joby и развить потенциал для преобразований в сфере транспорта”, - поделился Акио Тоеда, глава Toyota.
Таким образом компании планируют продвигать технологии летающих транспортов, чтобы в будущем запустить массовое производство. Сообщается, что обе компании намерены разработать современный прототип летающего такси. На данный момент более детальной информации о планах компаний не появлялось, однако в скором времени представители сторон о них расскажут.