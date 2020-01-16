Производители автомобилей начали вкладываться в развитие летающих такси

”Воздушные перевозки были долгосрочной целью Toyota. Пока мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, нынешнее соглашение позволяет нам устремить взгляд в небо. Мы намерены решать задачу авиаперевозок вместе с Joby и развить потенциал для преобразований в сфере транспорта”, - поделился Акио Тоеда, глава Toyota.

Таким образом компании планируют продвигать технологии летающих транспортов, чтобы в будущем запустить массовое производство. Сообщается, что обе компании намерены разработать современный прототип летающего такси. На данный момент более детальной информации о планах компаний не появлялось, однако в скором времени представители сторон о них расскажут.