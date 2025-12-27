Производители человекоподобных роботов признали их переоценёнными

В частности, об этом сообщил технический директор Agility Robotics Прас Велагапуди, подчеркивающий, что разработчики стремятся не только создать роботов, внешне похожих на людей, но и обеспечить их эффективность в эксплуатации. Но при этом он признал, что отрасль переоценена.

В настоящее время на складах Amazon и Schaeffler уже работают сотни роботов, выполняющих такие задачи, как перемещение коробок и сортировка заказов. Однако эти действия по-прежнему выходят за рамки их технических возможностей.

Велагапуди отмечает, что, хотя обучить робота основным действиям относительно просто, обеспечение его стабильности и безопасности представляет собой гораздо более серьёзную проблему. Когда эти роботы внедряются на рабочем месте, большая часть расходов приходится не на самого робота, а на защитные системы и инфраструктуру. Эти меры необходимы для снижения рисков для работников-людей. Только около пятой части бюджета выделяется непосредственно на покупку робота.

Ещё одна важная проблема — разрыв между ожиданиями потребителей и реальными технологическими возможностями. Например, компания Gatlin Robotics утверждает, что даже такая, казалось бы, простая задача, как уборка туалета, остаётся сложной для человекоподобных роботов, и индустрия пока не готова к её решению.

В свою очередь, гендиректор Persona AI Николаус Рэдфорд подчёркивает необходимость реалистичной оценки сроков и возможностей технологии. В настоящее время гуманоиды эффективны только в специализированных сценариях, где требуются повторяющиеся и опасные задачи. Например, компания Persona AI сосредоточилась на разработке сварочных роботов для судостроительной отрасли, где из-за нехватки специалистов требуется автоматизация.

Учитывая эти обстоятельства, заявления Илона Маска о скором широком внедрении человекоподобных роботов Optimus вызвали скептицизм у многих участников отрасли относительно их осуществимости, несмотря на их танцы, занятия боевыми искусствами и т.п.