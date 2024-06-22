Производители чипов начали наращивать производство. Но Китай — впереди

Но пока рост неочевидный. Об этом свидетельствует выручка пяти ведущих производителей оборудования для производства пластинчатых материалов, доходы которых упали на 9% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года. Объясняется это задержкой инвестиций от прямых заказчиков в передовые полупроводники.

При этом глобальная отраслевая ассоциация SEMI прогнозирует расширение производства на 6% в течение 2024 года, «чтобы идти в ногу с неуклонным ростом спроса на чипы». Прогнозируется увеличение производственных мощностей ещё на 7% в 2025 году. И, что называется, на выручку полупроводниковой отрасли пришёл бум искусственного интеллекта и востребованность соответствующих чипов.

Также полная стагнация промышленности в некоторой степени была компенсирована спросом на устройства памяти, который стремительно растёт благодаря нынешнему увлечению ИИ.

Но, по сравнению с Западом, дела куда лучше идут у Китая. Так, в Поднебесной на 116% в первом квартале 2024 года выросла выручка производителей оборудования wafer fab — технологии, работающей по принципу повторения множества последовательных процессов для создания полных электрических или фотонных схем на полупроводниковых пластинах.

На это влияет внутренний, но «революционный» спрос на среднекритичные и зрелые узлы, а также кратно возросший спрос на память типа DRAM. Об этом ещё в сентябре 2023 года докладывала аналитическая компания Seeking Alpha.

А сейчас аналитики из SEMI прогнозируют, что китайские производители микросхем сохранят двузначный рост производительности, увеличив производство на 15%, до 8,85 млн пластин в месяц в 2024 году и дальнейшего увеличения до 10,1 млн в 2025.