Производители электромобилей в ближайшее время столкнутся с резким подорожанием металлов для аккумуляторов

По оценкам аналитиков, цены уже начали расти на литий и никель независимо от каки-либо будущих технологий. На фоне ажиотажа вокруг глобального потепления и спроса на электромобили, рост цен стабильно продолжится. Так, по оценкам Международного энергетического агентства, мировой спрос на литий в 2040 году будет в 42 раза больше, чем в 2020, спрос на кобальт увеличится в 21 раз, а потребление никеля — в 19 раз. Как отмечают эксперты, это связано ещё и с инвестициями крупных компаний в новые месторождения. За первые три месяца этого года литий стал главным фактором привлечения капитала 48 ведущих австралийских компаний, занимающихся поиском полезных ископаемых. Они привлекли около 368 миллионов долларов США на разработку лития — больше, чем на любой другой металл, и более чем в три раза больше, чем за весь 2020 год.

Кроме того, некоторые европейские автоконцерны уже заявили о скором внедрении в производство той самой «технологии будущего» — натриево-ионных аккумуляторов, которые не содержат ни лития, ни кобальта, ни никеля. Это связано с грядущим изменением законов Евросоюза о переработке аккумуляторов и сдерживании потепления.

Поскольку натрий широко распространён и легко доступен на суше и в океанах, это заявление породило надежды на избавление от ограничений, связанных с поставками батарей. Отмечается, что технология ещё не закончена, плотность энергии натриево-ионных батарей ниже, чем у типичных литий-ионных конкурентов, что может сделать такие аккумуляторы непригодными для питания электромобилей. Однако улучшение их характеристик сдержит спрос на литий.