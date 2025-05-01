Производители электроники предложили запретить покупать иностранные продукты

Объединение российских производителей электроники «Вычислительная техника» (АНО ВТ) выступило с инициативой полностью запретить закупки продукции зарубежных брендов для государственных нужд. По информации из СМИ, соответствующее предложение обсуждалось на совещании Минпромторга. Сейчас госструктуры могут покупать иностранную технику, если отечественные компании не подают заявку на участие в закупках.

АНО ВТ считает, что такая практика мешает развитию российского производства. Представители отрасли уверены, что местные компании способны удовлетворить потребности госучреждений, но спрос на их продукцию ограничен. В Минпромторге уже поручили подготовить перечни российских производителей и их продукции, чтобы определить, какие товары подлежат запрету. Документ должен быть предоставлен до 1 июня.

Однако госзаказчики не уверены, что подобные меры пойдут на пользу. По их мнению, вместо полного отказа от иностранных товаров, стоит сосредоточиться на поддержке производителей через долгосрочные контракты. Они считают, что стабильная загрузка производства даст больший эффект, чем монополизация рынка.