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Производители натурального молока продолжают банкротиться из-за популярности растительных аналогов
Вот так новейшие технологии “убивают” более традиционную продукцию
Как стало известно, в США обанкротился один из самых крупных, а также старых производителей молока — Borden Dairy. По словам представителей компании, в первую очередь это связано с тем, что на рынке упал спрос на коровье молоко, в то время как тот же спрос на молоко растительного происхождения продолжает расти.
При этом в официальной бумаге, а именно заявке на банкротство, компания рассказала о том, что ее долговая нагрузка увеличилась до 500 млн долларов в связи с конкурентным давлением, снижением потребления производимой ею продукции, а как следствие и с заметным падением прибыли. Но, что важно, Borden Dairy все же ответственно заявила о том, что компания намерена продолжить текущие расчеты и операции в обычном режиме, параллельно разрабатывая новый план по восстановлению.
Напомним, что Borden Dairy была основана еще в 19 веке, а именно в 1856 году в Техасе. На данный момент продукция, производимая компанией, продается на территории аж 11 штатов.