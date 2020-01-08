Производители натурального молока продолжают банкротиться из-за популярности растительных аналогов

При этом в официальной бумаге, а именно заявке на банкротство, компания рассказала о том, что ее долговая нагрузка увеличилась до 500 млн долларов в связи с конкурентным давлением, снижением потребления производимой ею продукции, а как следствие и с заметным падением прибыли. Но, что важно, Borden Dairy все же ответственно заявила о том, что компания намерена продолжить текущие расчеты и операции в обычном режиме, параллельно разрабатывая новый план по восстановлению.

Напомним, что Borden Dairy была основана еще в 19 веке, а именно в 1856 году в Техасе. На данный момент продукция, производимая компанией, продается на территории аж 11 штатов.