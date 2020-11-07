Производители пожаловались на Wildberries за обязанность предоставлять реальные скидки на распродаже

Производители отмечают, что такие условия заставляют их продавать товары по себестоимости или и вовсе в убыток. У ряда продавцов выхода из этой ситуации нет, поскольку площадка ритейлера обеспечивает четверть выручки их компаний.

В то же время, некоторые продавцы столкнулись с тем, что онлайн-магазин принудительно установил скидки на их товары, оперируя правилами публичной оферты, согласно которым Wildberries “вправе отступать от указаний Продавца о цене продажи Товара без предварительного запроса об этом”. Подробнее об этом рассказал основатель бренда «Кофтёныши» Александр Блохин на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Блохина, с этой проблемой столкнулись тысячи продавцов, которые не имеют возможности отменить или изменить скидку, поставленную ритейлером принудительно. Кроме того, отмечается, что и попытки удалить товар ни к чему не приводят.

В сети также появились скриншоты переписок продавцов с поддержкой Wildberries. Так, представители компании объясняют, что принудительное установление скидки было сделано “для повышения лояльности покупателей и общего показателя продаж на весь ассортимент”. Убрать скидки, как сообщается, продавцы смогут лишь после окончания распродажи.