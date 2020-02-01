Производители смартфонов начали закрывать свои магазины из-за эпидемии опасного вируса

”В связи с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами, магазины Apple начиная с сегодняшнего дня и до 9 февраля временно закрываются”, - официально заявили представители компании.

Напомним, что впервые объявление о начавшейся эпидемии пневмонии в Китае было озвучено буквально в конце прошлого года. На данный момент известно о 259 жертвах нового коронавируса, тогда как число зараженных людей достигло отметки в 11,7 тысяч.